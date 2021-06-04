Отдых 31 декабря получат не все. Кому придется работать?

Если 31 декабря сделают ежегодным выходным, все равно ничего не изменится. Нововведение коснется не всех россиян. Свое мнение объяснил президент компании SuperJob Алексей Захаров, передала «Вечерняя Москва».

Некоторые сферы не смогут приостановить свою деятельность. К ним относится все связанное с безопасностью: МЧС и медицина.

Другие же, напротив, получат еще больше прибыли за счет инициативы Министерства труда России.

«Непрерывные производства, все, что касается развлечений и сферы услуг, будут всегда работать 31 декабря. Для последних это хорошо: все отдыхают, а они зарабатывают деньги. Количество праздников, выходных дней в целом будет постепенно увеличиваться. Поэтому 31 декабря сделают выходным, и ничего не изменится», — отметил Захаров.

По его мнению, возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие несколько лет тоже вполне реальна. Поэтому в дальнейшем будут официально сокращаться рабочие часы, считает президент компании SuperJob. По его предположению, это может произойти в ближайшие 5-10 лет.

Ранее Минтруд пообещал 10 дней новогодних каникул и еще восемь выходных в мае 2022 года. Однако праздники скажутся на зарплате многих россиян. Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает возможность сделать 31 декабря выходным днем вполне вероятной.