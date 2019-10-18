Отдохнуть от суеты и набраться сил. Урок скандинавской ходьбы в парке Реутова посетили около 100 человек

Самая массовая тренировка по скандинавской ходьбе за всю историю развития этого вида спорта в Реутове прошла в пятницу. В ней приняли участие свыше сотни человек. Об этом сообщила пресс-служба главы подмосковного муниципалитета.

Такая масштабная тренировка в подмосковном Реутове прошла впервые. В массовой акции смогли принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Традиционно спортивная скандинавская ходьба пользуется популярностью среди представителей старшего поколения Реутова.

«Это не только способ провести время с удовольствием и с пользой для здоровья, но и найти единомышленников, пообщаться и насладиться прекрасными видами недавно реконструированного реутовского парка „Фабричный пруд“, где душа может отдохнуть от суеты, а тело набраться живительной энергии», — рассказала постоянная участница тренировок Наталия Морозова.

Источник фото: телеканал «360»

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В пресс-службе главы Реутова Станислава Каторова уточнили, что программа губернатора Подмосковья «Активное долголетие» в муниципалитете включает в себя не только спортивные занятия. В ее рамках для пенсионеров проходят встречи по интересам, экскурсии по городам Подмосковья, медицинские обследования и выездные диспансеризации.

«Также в городе открыты центры программы на улицах Войтовича, 3 и Новой, 3, где помимо культурно-массовых мероприятий представители старшего поколения могут получить консультации по наиболее важным житейским вопросам», — рассказал Станислав Каторов.

До конца 2019 года в Реутове откроют еще один центр программы «Активное долголетие» на Юбилейном проспекте, 30, который обеспечит потребности жителей южной части города.