Отдельный профиль по подготовке поваров в школах предложили создать в Госдуме

Дума предложила создать отдельную программу для тех, кто хочет иметь профиль школьного повара. На данный момент знания об этом профессиональном сегменте не дает никто.

«Надо такие готовить кадры, чтобы они не допускали каких-то слабостей. Мне кажется, что надо школам через национальный проект „Образование“ помочь с оборудованием, которое есть в школьных столовых. Когда-то такая программа была, и, возможно, ее надо возрождать», - заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Она добавила, что надо заняться подготовкой школьных поваров, и что это целое направление. По ее словам, повара часто находят себе рабочие места, но в их повышении квалификации никто не заинтересован.