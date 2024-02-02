Общество 02 февраля 2024, 09:46 Отдельные лицензии для охраны школ предложили ввести в России Депутат Колунов предложил Золотову ввести отдельные лицензии для охраны школ РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести отдельную лицензию для организаций, которые занимаются охраной образовательных учреждений. С такой инициативой он обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову.

В обращении Колунов отметил, что сейчас по закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» для занятий частной охранной деятельностью требуется лицензирование.

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Вместе с тем одним из основных факторов, которые способствуют совершению преступлений с тяжелыми и трагическими последствиями, остается некомпетентность ответственных лиц.

При этом, как подчеркнул Колунов, охрана объектов, на которых постоянно находятся дети и подростки, требует отдельного внимания.

По мнению депутата, для предоставления услуг по охране образовательных организаций нужно сделать обязательными получение отдельной лицензии и выполнение лицензионных требований

Он также попросил предоставить позицию Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по этому вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив.

«Полагаю, что указанные изменения сократят число недобросовестных охранных организаций и позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере», — заключил Колунов.