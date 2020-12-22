Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней»

Ключевой тенденцией 2020 года, которая положительно влияет на спрос на рынке недвижимости московского региона, стала опциональная составляющая жилых пространств.

На первый план в сегменте элитной недвижимости вышло наличие качественной дизайнерской отделки от застройщика — большинство покупателей заинтересованы именно в этой опции, ведь это позволяет повысить ликвидность жилья и апартаментов для их владельцев.

ГК «Галс» обращает внимание на желания своих клиентов, поэтому 2020-й стал годом внедрения нового продукта в проекты компании.

Пока новая опция доступна только покупателям апартаментов в премиум-квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Все желающие смогут заказать отделку под ключ всего за 130 дней.

Как уточнили в ГК «Галс», стоимость базовой отделки составит порядка 42 тысяч рублей за квадратный метр. На ремонт будет предоставляться гарантия сроком до двух лет. Группа компаний сотрудничает с ведущими производителями и гарантирует качество и сроки исполнения работ.

«Мы рады представить нашим клиентам новый востребованный продукт. Чистовая отделка от застройщика не только существенно экономит время и средства покупателей, но и увеличивает инвестиционную привлекательность лотов», — сказала директор департамента продаж Екатерина Батынкова.

Сейчас услугой отделки за 130 дней смогут воспользоваться покупатели недвижимости в квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Впоследствии новая опция будет внедрена во всех проектах компании.

Дизайн отделки апартаментов разработало бюро «Студия Станислава Орехова». Базовая работа включает в себя финишную отделку полов, потолков, стен, а также монтаж дверей, сантехнического и инженерного оборудования. Также покупателям предоставят на выбор дополнительные опции, среди которых установка системы «теплый пол», системы кондиционирования, водонагревателя и аксессуаров в санузлы.

Отделка представлена в нескольких стилях и цветовых решениях: современный темный, современный светлый и современный контрастный. Покупатели могут ознакомиться с вариантами в шоу-рум, которые обустроены в квартале «Искра-Парк».

Премиальный многофункциональный комплекс «Искра-Парк» расположен в Беговом районе, недалеко от центра Москвы — в десяти минутах от площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Локация обеспечивает жителям квартала удобный и быстрый выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, а также в аэропорт Шереметьево.

Практически в шаговой доступности находятся Петровский парк с путевым дворцом, Ходынское поле, небоскребы делового центра «Москва-Сити», Центральный московский ипподром и Музей русского импрессионизма.

Проект включает в себя жилой корпус, состоящий из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей, на 772 апартамента площадью от 37 до 130 квадратных метров свободной планировки с возможностью объединения. Для покупателей действуют выгодные условия приобретения недвижимости: субсидированная ипотека на весь срок от 4,6% годовых от банка ВТБ и беспроцентная рассрочка до одного года.