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    22 декабря 2020, 10:18

    Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней»

    Анастасия Максимовских, Ирина Журавлева

    Ключевой тенденцией 2020 года, которая положительно влияет на спрос на рынке недвижимости московского региона, стала опциональная составляющая жилых пространств.
    Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней» | Изображение 1

    На первый план в сегменте элитной недвижимости вышло наличие качественной дизайнерской отделки от застройщика — большинство покупателей заинтересованы именно в этой опции, ведь это позволяет повысить ликвидность жилья и апартаментов для их владельцев.

    ГК «Галс» обращает внимание на желания своих клиентов, поэтому 2020-й стал годом внедрения нового продукта в проекты компании.

    Пока новая опция доступна только покупателям апартаментов в премиум-квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Все желающие смогут заказать отделку под ключ всего за 130 дней.

    Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней» | Изображение 2

    Как уточнили в ГК «Галс», стоимость базовой отделки составит порядка 42 тысяч рублей за квадратный метр. На ремонт будет предоставляться гарантия сроком до двух лет. Группа компаний сотрудничает с ведущими производителями и гарантирует качество и сроки исполнения работ.

    «Мы рады представить нашим клиентам новый востребованный продукт. Чистовая отделка от застройщика не только существенно экономит время и средства покупателей, но и увеличивает инвестиционную привлекательность лотов», — сказала директор департамента продаж Екатерина Батынкова.

    Сейчас услугой отделки за 130 дней смогут воспользоваться покупатели недвижимости в квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Впоследствии новая опция будет внедрена во всех проектах компании.

    Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней» | Изображение 3

    Дизайн отделки апартаментов разработало бюро «Студия Станислава Орехова». Базовая работа включает в себя финишную отделку полов, потолков, стен, а также монтаж дверей, сантехнического и инженерного оборудования. Также покупателям предоставят на выбор дополнительные опции, среди которых установка системы «теплый пол», системы кондиционирования, водонагревателя и аксессуаров в санузлы.

    Отделка представлена в нескольких стилях и цветовых решениях: современный темный, современный светлый и современный контрастный. Покупатели могут ознакомиться с вариантами в шоу-рум, которые обустроены в квартале «Искра-Парк».

    Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней» | Изображение 4

    Премиальный многофункциональный комплекс «Искра-Парк» расположен в Беговом районе, недалеко от центра Москвы — в десяти минутах от площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Локация обеспечивает жителям квартала удобный и быстрый выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, а также в аэропорт Шереметьево.

    Практически в шаговой доступности находятся Петровский парк с путевым дворцом, Ходынское поле, небоскребы делового центра «Москва-Сити», Центральный московский ипподром и Музей русского импрессионизма.

    Покупатели апартаментов в «Искра-Парке» смогут приобрести отделку «за 130 дней» | Изображение 5

    Проект включает в себя жилой корпус, состоящий из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей, на 772 апартамента площадью от 37 до 130 квадратных метров свободной планировки с возможностью объединения. Для покупателей действуют выгодные условия приобретения недвижимости: субсидированная ипотека на весь срок от 4,6% годовых от банка ВТБ и беспроцентная рассрочка до одного года.