Отделение Сбербанка захватили в Тюмени

Вооруженные правоохранители окружили отделение Сбербанка в Тюмени. По информации РИА «Новости», в заложниках находятся три человека.

По данным Telegram-канала Life Shot, утром 7 июля в отделение зашел мужчина с рюкзаком, из которого торчали провода. Он захватил заложников и потребовал 13 миллионов рублей. Сотрудники банка начали с ним переговоры. Силовики находятся в режиме ожидания, написал канал. В экстренных службах Тюмени РИА «Новости» рассказали, что из жилого дома, на первом этаже которого находится отделение финансовой организации, эвакуировали около 50 человек.

Как сообщил Telegram-канал Baza, мужчина передал записку, в которой требует 15 миллионов рублей.

В пресс-службе СУ СК России по региону рассказали, что мужчина пришел в банк на Червишевском тракте, пригрозил «опасным предметом в сумке» и потребовал деньги.