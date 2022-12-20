Общество 20 декабря 2022, 07:24 Отделение почты пострадало в ЛНР после обстрелов ВСУ СЦКК ЛНР: отделение почты пострадало в Сватово после обстрелов ВСУ из HIMARS

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Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, пострадало отделение почты. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Всего боевики выпустили пять ракет из американской системы залпового огня и один снаряд калибром 155 миллиметров. О других разрушениях или раненных не сообщалось.

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Ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Лантратовка в ЛНР, ракеты попали в здание старой школы. Пострадали как минимум 30 человек, сообщал посол республики в РФ Родион Мирошник.

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Президент России Владимир Путин признавал, что обстановка в новых регионах государства, в том числе ЛНР, является тяжелой. Он подчеркивал, что необходимо сделать все для обеспечения безопасность простых людей.