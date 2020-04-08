Отделение челябинской больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
В Челябинске отделение пульмонологии областной клинической больницы № 3 пришлось закрыть на карантин. У одного из пациентов тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
«У других больных и всех контактирующих взяты анализы, по которым пришли отрицательные результат», — цитирует пресс-службу ведомства «Русская планета».
По данным издания, зараженного пациента перевели в городскую клиническую больницу № 8, на базе которой лечат людей с коронавирусной инфекцией. Медики находятся в режиме самоизоляции. Отделение и весь этаж продезинфицированы.