Отделение челябинской больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

«У других больных и всех контактирующих взяты анализы, по которым пришли отрицательные результат», — цитирует пресс-службу ведомства «Русская планета».

По данным издания, зараженного пациента перевели в городскую клиническую больницу № 8, на базе которой лечат людей с коронавирусной инфекцией. Медики находятся в режиме самоизоляции. Отделение и весь этаж продезинфицированы.