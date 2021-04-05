Житель Сочи пожарил шашлыки на балконе и отделался штрафом. Видео

В Сочи житель многоэтажки установил на балконе мангал и стал жарить шашлыки. Очевидцы сняли на видео, как мужчина раздувает огонь, а от мангала летят снопы искр. На нарушителя составили административный протокол.

Мужчина занимался готовкой на балконе 18-го этажа в ЖК «Остров мечты», уточнили «Кубанские новости».

Сообщение об открытом огне на балконе поступило в МЧС. Инспектор отдела надзора и профилактической работы составил на жителя протокол по статье КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».

Любителю шашлыков грозит штраф в размере двух-трех тысяч рублей. Как уточнили РИА «Новости» в краевом главке МЧС, использование открытого огня на балконах квартир, гостиничных номеров и комнат общежитий запрещено по закону.

При разжигании огня в условиях особого противопожарного режима нарушителя ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей.

Если из-за розжига костра или мангала возник пожар, наступает уголовная ответственность.

Сейчас в Сочи нет особого противопожарного режима. Его ввели в Тимашевском, Тихорецком и Славянском районах Краснодарского края.