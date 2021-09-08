Отдать родных в дома престарелых решили 7% россиян

В результате исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, выяснилось, что только 7% россиян допускают возможность переселения пожилых родственников в дома престарелых. Остальных пугает возможность происходящих там несчастных случаев. При этом в России потребность в постоянном уходе испытывает три миллиона пожилых людей. Из них 660 тысяч нуждаются в неотлучном наблюдении в стационаре.

Как сообщила газета «Известия», в государственных пансионатах мест не хватает. Частные для большинства россиян слишком дороги — стоимость размещения в хорошем центре начинается от 90 тысяч рублей. Эту сумму готовы выложить 67% респондентов. Большинство опрошенных не могут платить за содержание пожилых родственников больше 30 тысяч в месяц. Отдавать до 50 тысяч рублей готовы 24% участников опроса.

За пять лет доля россиян, готовых отправить родственников на постоянное проживание в дома престарелых, снизилась с 11 до 7%. Из них 3% согласны на государственные заведения, 4% — на частные.

Директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт уточнила, что сейчас четверть жителей страны составляют люди старшего поколения. Треть семей живет вместе с пожилыми родственниками, которым требуется постоянный уход.

«Сейчас в представлениях большинства отправить родственника в подобное учреждение неэтично и почти аморально. Россияне считают своим долгом заботу о пожилых», — отметила она. Тем более, что дома престарелых имеют негативную репутацию из-за фактов мошенничества, несчастных случаев и не всегда прозрачной системы ценообразования.

В Королеве на берегу реки Клязьма в парковой зоне построят интернат для престарелых и инвалидов на 100 человек. Здание из трех блоков с бассейном построят на месте санатория для детей испанских летчиков.