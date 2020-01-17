Отдайте мне кота! Жительница Москвы пытается через суд вернуть своего питомца

В столице владелица кота судится с волонтерами, чтобы вернуть собственного питомца. Милый представитель породы корниш-рекс по кличке Шерл однажды решил потеряться, а добрые волонтеры чудом оказались рядом. Кот был не совсем здоров, потребовалось лечение. Когда же объявилась хозяйка животного, Юлия Чистякова, волонтеры решили, что коту и без нее хорошо живется.

Сначала, правда, волонтеры потребовали оплатить расходы на ветеринаров и предоставить доказательства. Однако, затем начали просто игнорировать девушку. В итоге Юля подала иск в суд.

«Кошечек я на завтрак не ем, как минимум. И плюс ко всему у меня очень много людей, которые были в гостях, и если бы вдруг с Шерликом было что-то не то, они первые бы мне оборвали за это уши», — говорит хозяйка кота Юлия Чистякова.

Источник фото: телеканал «360»

Усы, лапы и хвост — не единственные документы Шерла. У Юлии есть и официальный ветеринарный паспорт, документы о лечении: справки, выписки, медицинские карты. Однако эти факты для волонтера Алины Приведенцевой показались несущественными. По мнению зоозащитницы, хозяйка животное запустила, да и содержала кота в ужасных условиях, поэтому претендовать на него больше права не имеет.

Источник фото: телеканал «360»

«По моему мнению — надо вернуть кота его законной владелице. Я вообще не понимаю, на каком основании кот удерживается. Вот это мне вообще непонятно. И почему нельзя было сразу решить эту проблему? Почему нельзя было договориться мирным путем?» — говорит подруга хозяйки кота Алена Мямлина.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Юлии, она согласилась оплатить лечение кота. Но волонтер Алина говорит об обратном, она обещала дать нам комментарий, но по каким-то причинам отказалась в последний момент. За нее ответ держали подруги-зоозащитницы.

«Лечение кота оказалось не таким уж и дешевым, потому что у него было очень запущенное состояние. Потом появляется хозяйка. Она предъявляет права на это животное. Алина ей предложила сначала, да, если ваш кот — надо компенсировать, потому что перед людьми отчитываться за потраченные деньги. Хозяйка отказалась это делать, и возник какой-то конфликт», — объясняет позицию волонтеров Елена Степина.

Источник фото: телеканал «360»

И не просто конфликт, а настоящая бойня. С смс-ками, угрозами, объявлениями по всему району и прочими атрибутами информационной войны. Юлия написала заявления в полицию и прокуратуру. Подала иск в суд. Однако, волонтер Алина не явилась на первое заседание. Так что пока дальнейшая судьба Шерла, увы, так и не прояснилась.