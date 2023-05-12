Общество 12 мая 2023, 10:55 Отчислять процент от счета в кафе в пользу семей мобилизованных предложили в России Депутат Матвеев предложил отчислять 1% от счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил направлять часть денег от счета в кафе и других заведениях на помощь семьям мобилизованных и армии. Парламентарий рассказал об этой инициативе в своем Telegram-канале.

«Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счета в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии», — написал Матвеев.

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По словам политика, отчисления станут «целевым налогом на развлечения» в трудный для страны период. Депутат предположил, что такая наценка не обременит посетителей кафе и ресторанов, поскольку она меньше стандартных чаевых. Однако в масштабах страны можно будет собрать огромную сумму, пояснил парламентарий.

Матвеев добавил, что деньги можно переводить в государственный фонд, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Иностранные подданные и «заукраинцы» попадут в непростое положение, если ввести наценку на счет в заведениях общепита, отметил политик.

«Ходишь в кафе и рестораны — помогаешь российской армии. Не хочешь — пельмени на кухне варишь», — резюмировал депутат.

Ранее в Московской областной думе предложили освободить участников спецоперации от транспортного налога. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что семьи бойцов обращались с проблемой — их родственник уехал защищать Родину, его автомобилем никто не пользуется, но налог все равно нужно платить.