Отчислился студент, рассказавший о плюсах полицейской службы

Студент полицейского колледжа Санкт-Петербурга Руслан Ахметов, ставший известным после того, как опубликовал в TikTok видео о преимуществах работы в правоохранительных органах, отчислился по собственному желанию.

Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на администрацию учебного заведения.

«Да, мы в курсе этой ситуации. Он отчислен по собственному желанию», — отметили в Санкт-Петербургском полицейском колледже.

Эту информацию подтвердила мать Ахметова в разговоре с FlashNord. По ее словам, сын решил перевестись в другой колледж. Женщина подчеркнула, что Руслан написал заявление под давлением руководства учебного заведения.

«Планируем сейчас перевестись в другой колледж. Сын не расстроился, потому что он говорит, что вот эти похождения в колледж в форме — это такая дискриминация, и столько гадостей выслушаешь в свой адрес, что уже и учиться не хотелось», — заявила мать Ахметова.

Причиной скандала стал ролик, размещенный юношей 2 января в TikTok под ником «Русик-Пусик». На видео Ахметов рассказывает, что полицейским быть хорошо из-за пенсии, власти и влиянии.