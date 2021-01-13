Российский миллиардер отправил в армию сына, которого отчислили из вуза

Никиту Мордашева отчислили из Высшей школы экономики еще летом. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Юноша поступил в вуз в 2019 году на платной основе.

На сайте образованетельной программы сказано, что к концу первого года обучения у студента был один из самых низких рейтингов. Он набрал всего 2,6 балла при максимуме в 10.

Алексей Мордашов находится на четвертом месте в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивают в 16,8 миллиарда долларов. В феврале 2019 года появилась информация о том, что он собрался передать своим сыновьям — Никите и Кириллу — 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Таким образом он планировал обеспечить преемственность бизнеса.

Мордашов осуществил задумку через полгода. Его сыновья получили в равных долях 65% через ООО «КН-Холдинг». У отца при этом осталось 35% акций компании Nordgold.