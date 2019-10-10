Отчима изувеченной девочки из Ингушетии уволили после проверки

Отчима избитой девочки из Ингушетии, над которой издевалась родная тетя, уволили. Решение было принято по результатам служебной проверки, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчина работал в конвойной службе. Именно там он и познакомился с будущей супругой. Известно, что она уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Проверку правоохранители начали сразу после того, как Макку Ганиеву обвинили в издевательстве над племянницей.

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В больницу семилетняя Аиша попала в начале июля. Врачи обнаружили у девочки многочисленные телесные повреждения, в том числе переломы и гангрену рук. Часть правой руки медикам пришлось в итоге ампутировать, поскольку начался некроз тканей. Сейчас Аише уже лучше.

Избивала девочку ее тетя, в семье которой рос ребенок. С ноября 2018 по июль 2019-го Ганиева систематически издевалась над Аишей. Женщину задержали и отправили под арест, обвинив ее по 111-й статье УК РФ. Ее супруг тоже попал под внимание правоохранительных органов.