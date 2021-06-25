Отчим Сапеги рассказал о встрече с ней в Минске

Отчим россиянки Софьи Сапеги, переведенной под домашний арест в Белоруссии, Сергей Дудич встретился с ней в Минске. Об этом сообщил RT.

Родственники пообщались без надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке.

«Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке», — рассказал Дудич.

По его словам, девушка выглядит хорошо, со здоровьем нет никаких проблем.

Отчим россиянки подтвердил, что ее перевели под домашний арест, Сапега до сих пор остается в Минске.

«Единственное, что знаю, — электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать не могу», — добавил Дудич.

Ранее в посольстве России в Белоруссии подтвердили, что Сапегу, которую отправили в СИЗО после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, перевели под домашний арест.

Лайнер ирландской авиакомпании Ryanair вылетел из Афин в Вильнюс 23 мая, но экстренно приземлился в Минске. На его борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Молодых людей задержали и потом арестовали. Спустя время Протасевича тоже перевели под домашний арест.