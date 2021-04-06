Отчет правительства в Госдуме состоится 12 мая

Во вторник, 6 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла постановление, согласно которому рассмотрение отчета правительства России за 2020 год пройдет на заседании 12 мая. Это следует из думской электронной базы.

«Рассмотреть вопрос об отчете правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2020 год на заседании Государственной думы 12 мая 2021 года», — говорится в документе.

Также был внесен проект об отмене пленарного заседания 21 апреля. Эта дата совпадает с ежегодным посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие пройдет в очном режиме, но место проведение пока не раскрыто.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию обращением «нового времени». При этом она добавила, что также будут актуализированы основные текущие задачи и расставлены акценты. Ряд задач, по ее словам, потребуют быстрой реализации. Совет палаты будет собран на следующий день после послания.