Отчество Зорге неправильно написали на мемориальной табличке в Казани

Ошибку в отчестве допустили на мемориальной доске имени Рихарда Зорге, которая установлена на доме на одноименной улице в Казани. На неточность обратил внимание местный житель. Он направил жалобу в «Народный контроль. Об этом написали «Казанские ведомости».

«Рихард Зорге никогда не был Адольфовичем», — заявил казанец в своем обращении.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Его отцом был Густав Зорге. Доска находится на доме 47а на улице Рихарда Зорге.

Представители управления культуры мэрии Казани заявили, что они не заказывали данную доску, поэтому табличка не находится на балансе ведомства. Кто допустил ошибку в отечестве Зорге, пока не известно. Этот вопрос сейчас выясняют.

Рихард Зорге — немецкий дипломат, журналист, а также советский разведчик и резидентом советской разведки в Японии. Он родился 4 октября 1895 года в Бакинской губернии Российской империи. Его отец — немец Густав Вильгельм Рихард Зорге, мать Нина Степановна Кобелева — русская. Семья Зорге уехала из России в Германию в 1898 году.