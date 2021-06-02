Отбывающая наказание по делу Цапка экс-судья призналась, что передавала взятку сотрудникам Кущевского суда

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, которая получила семь лет колонии по делу банды Цапка, писала явку с повинной. Ее она направила в ФСБ и другие силовые органы.

Она заявила, что являлась посредником в передаче взятки в размере пяти миллионов рублей судьям Кущевского районного суда в обмен на вынесение выгодного решения. Об этом сообщил адвокат Валерий Сопьяненко Znak.com.

По заявлению Мартыновой, в 2011 году бенефициары концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов попросили ее посодействовать в передачи взятки судьям Кущевского райсуда для вынесения нужного решения. Мартынова согласилась. Она встретилась с кущевским судьей Владимиром Аносовым, который вел интересующее Чебанова и Коровайко дело. Речь шла о владении несколькими тысячами гектаров земли компании «Артекс-Агро», которая принадлежала матери лидера местной ОПГ Сергея Цапка.

Светлана Мартынова заявила, что передала Аносову лично пять миллионов рублей за решение, устроившее бы концерн «Покровский» в земельном споре. Судья якобы выполнил условия сделки. Спустя некоторое время Мартынова и Аносов снова встретились. Тогда он сказал, что «шеф недоволен» (председатель Кущевского районного суда Виктор Сероштан — прим. ред.). Якобы за срочность принятия решения пяти миллионов мало и «нужно доплатить». Вторая сторона не стала возражать. Мартынова также утверждает, что Сероштан требовал купить ему «Ниву Шевроле», а также зимнюю резину к автомобилю. Требования были выполнены.

В Кущевском районном суде и Краснодарском краевом суде изданию не стали комментировать явку с повинной. В концерне «Покровский» газете «Коммерсант» заявили, что распространяемая экс-судьей информация — лишь способ уйти от ответственности в расследуемом новом уголовном деле.