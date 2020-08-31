Отбор присяжных по делу сестер Хачатурян перенесли из-за коронавируса

Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян. Заседание по этому вопросу перенесли на 5 октября, так как у потерпевших выявили COVID-19.

«Не смогли отобрать присяжных с первого раза. Отложили отбор на 5 октября за неявкой потерпевших при их желании участвовать лично», — рассказал ТАСС адвокат сестер Хачатурян Алексей Липцер.

Еще один адвокат, Алексей Паршин, пояснил, что потерпевшие хотели лично присутствовать на отборе присяжных по этому делу, однако в суд они прийти не смогли. У них выявили COVID-19.

Адвокат семьи погибшего Ольга Халикова пояснила, что COVID-19 выявили в 20 числах августа у четверых родственников Михаила Хачатуряна. Они сейчас лежат в разных больницах. Мать убитого мужчины находится в тяжелом состоянии: COVID-19 наложился на несколько инсультов.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в одной из многоэтажек Москвы. По версии следствия, его убили собственные дочери. Девушки обвинили отца в многолетних издевательствах и насилии.