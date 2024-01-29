Общество 29 января 2024, 19:00 Отбор на обучение по программе подготовки управленческих кадров начался в Москве РИА «Новости»

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В Москве стартовал новый набор кандидатов в президентскую программу подготовки управленческих кадров. Об этом рассказала глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

«С каждым годом перечень стран — партнеров программы расширяется. К ней уже присоединились Китай, Египет, Турция, Узбекистан и другие государства», — отметила она.

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Первый этап отбора продлится до 7 марта. Он предназначен для проверки соответствия участников критериям программы. Заявители должны подать комплект документов в офис департамента. Претенденты должны быть гражданами России с высшим образованием и иметь общий рабочий стаж на территории страны не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет — на управленческих позициях.

Следующий этап, который пройдет с 8 по 22 марта, будет включать защиту проекта, который кандидаты будут разрабатывать в течение учебного периода, перед экспертной комиссией.

Повышать уровень квалификации участникам предстоит в одном из семи ведущих экономических высших образовательных учреждений страны, в числе которых РАНХиГС, Финансовый университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МИРБИС, НИУ «МЭИ», ГУУ и Международный институт менеджмента ЛИНК. Обучение в высших учебных заведениях ориентировочно начнется осенью 2024 года и займет около года.

Большую часть стоимости обучения (66%) покроют средства бюджетов Москвы и федерального уровня. Оставшиеся 34% профинансируются либо организацией, в которой работает учащийся, либо самим слушателем курсов.

Ранее РЭО и Плехановский университет объявили набор на новый поток программ ДПО. По завершении обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.