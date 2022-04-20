Отбирали деньги и заставляли рожать. Самарских цыган утихомирила только угроза вызова ОМОНа

Девушка до совершеннолетия жила в детдоме. После 18 лет ее забрала бабушка и заставила жить по цыганским обычаям. О том, как девушке удалось сбежать из самарского табора с младенцем на руках, рассказал сайт kp.ru.

Издание изменило имя участницы событий в целях безопасности. В материале ее зазывали Алисой.

Первого ребенка она родила спустя недолгое время после переезда к бабушке. После этого девушку отправили в другой табор, в Самаре. Там у Алисы началась совсем другая жизнь, наполненная страданиями. Новая родня вовсю эксплуатировала девушку. Всего за три года Алиса родила еще двух мальчиков, а государственных пособий на них так и не увидела — все деньги присваивал табор. У девушки не было средств даже на памперсы.

Алисе чудом удалось выбрать момент и сбежать от нежеланных родственников. Самостоятельно забрать собственных детей ей не удалось. Для этого Алисе пришлось прибегнуть к угрозам. Одного из сыновей ей отдали только после того, как девушка пообещала обратиться за помощью в ОМОН.

На встрече Алисы с родней после побега ее называли женщиной легкого поведения, а некоторые жители табора, включая детей, показывали ей непристойные жесты.