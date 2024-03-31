Эксклюзив 31 марта 2024, 23:54 «Отбили охоту». Кадры задержания боевиков из «Крокуса» стали уроком для врагов России Ветеран «Альфы» Попов: риски терактов снизились благодаря работе СМИ и силовиков

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В Дагестане прошла контртеррористическая операция, в ходе которой силовики задержали трех террористов. Как заявил глава региона Сергей Меликов, боевиков выявили благодаря усиленным мерам безопасности, введенным из-за теракта в Подмосковье. Стоит ли россиянам опасаться того, что в республике взяли последователей террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», рассказал на стриме «360» с ведущей Анастасией Букреевой подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

По мнению эксперта, работа средств массовой информации «отбила охоту» у многих потенциальных террористов принять участие в чем-то подобном. Он объяснил, что появилась масса репортажей, в которых рассказали и о роли кураторов и террористов в отведенной им схеме.

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«Схема эвакуации была выстроена таким образом, чтобы они никуда не доехали и с ними не расплачиваться. Это однозначно», — подчеркнул собеседник «360».

Попов напомнил и про кадры задержания, которые появились в СМИ и в интернете. По его словам, кому-то они даже показались жестокими. Он добавил, что, правда, не знает кому, но, вероятно, 1% людей, которые не любят нашу Родину, а только делают вид.

«Я думаю, реальные кадры должны впечатлить [террористов]», — заявил подполковник запаса.

Он добавил, что после теракта в Красногорске усилилась и работа правоохранительных органов в России.

«У нас есть информация, где говорят, что есть отток определенных людей из России. Но я задаюсь вопросом: „А кто эти люди? Почему они уезжают?“» — заявил эксперт.

РИА «Новости»

По его словам, люди из постсоветских республик, которые честно работают и в рамках правового поля оформили себе документы, а не за деньги или другим способом, продолжают приезжать в Россию. Вероятно, сейчас уезжают именно потенциальные террористы, люди, которые «прямо или косвенно могли быть тем материалом, из которого лепят преступников-террористов».

«Я думаю, что вот эти вот два фактора (работа СМИ и правоохранителей — прим. ред.) как бы говорят то, что риски наоборот снизились по совершению таких терактов», — резюмировал собеседник «360».