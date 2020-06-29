Жильцов аварийных домов хотят освободить от взносов за ремонт

За ремонт аварийных домов будет платить государство — жильцов освободят от этих взносов. Такой законопроект подготовил комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Как пишут «Известия», за финансирование текущего ремонта аварийных жилых построек будет отвечать федеральный и региональный бюджеты.

Это коснется только тех жильцов, дома которых вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя. Если же дом еще не попал в программу расселения, его жители получат скидку от 20 до 50% от платы за ремонт.

На 2019–2025 годы в России должны быть переселены граждане, проживающие на площади в 10,5 миллиона квадратных метров. Еще около 64,5 тысяч квадратов регионы не успели расселить вовремя. Это люди, ожидающие расселения с прошлых программ.

Многие ждут своей очереди на новую квартиру от 10 лет и дольше. Все это время они платят взносы за капремонт, как и жители пригодных для жизни домов. Законопроект был создан, чтобы восстановить социальную справедливость, сообщил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев.