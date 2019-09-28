От вальса до рок-н-ролла. «Битва парков Подмосковья» в Одинцове выявит лучшего танцора-любителя

Брейк, буги-вуги и рок-н-ролл танцуют сегодня в парке Одинцова. Там проходит «Битва парков Подмосковья». Участие в конкурсе принимают не профессиональные танцоры, а любители.

В одинцовском парке собрались сильные танцоры, хоть никто из них не занимается этим профессионально. Им не мешает ни прохладная осенняя погода, ни возраст — среди участников много пенсионеров. Под музыку они кружатся в вальсе.

«Я всю жизнь танцевать хотела. Такая возможность образовалась. Мы теперь нашли коллектив, у нас, в Мытищах, есть в Леонидовке коллектив, и мы туда теперь ходим, учимся дальше танцевать», — рассказала Татьяна Адлина, участница соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

Мраморный сом и шаурма из краба. Чем удивил рыбный фестиваль в Одинцове Подробнее

У всех танцоров боевой настрой, ведь все рассчитывают на победу. Участники танцуют рок-н-ролл, брейк данс и даже буги-вуги. Отборочные туры начались с 9 утра.

«С детства я танцами занимаюсь. Мне очень приятно, что я приобрел очень много друзей, когда начал заниматься танцами. Это очень здорово, у нас шикарный коллектив», — отметил участник соревнований Рафид Хазиев.

Источник фото: телеканал «360»

Также во время «Битвы парков Подмосковья» прошли показательные выступления людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

Никто из участников ранее не занимался танцами. На протяжении трех летних месяцев любой желающий мог просто прийти в свой парк и научиться танцевать. Занятия проводили профессиональные тренеры.