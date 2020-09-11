От цифровых участков до сбора подписей на «Госуслугах»: что нового будет в единый день голосования

На пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Он рассказал о новинках на голосовании в 2020 году.

«„Мобильный избиратель“, дистанционное голосование, голосование на дому и цифровые участки — они показывают свою востребованность», — заявил Олег Качанов.

Одно из нововведений 2020 года, по словам министра, — цифровые сервисы для кандидатов и партий: «В этом году мы сделали сервисы в личном кабинете на „Госуслугах“».

Также Качанов рассказал о сервисах для граждан и избирателей, обеспечивающих прозрачность избирательных процессов. Их создали для того, чтобы людям было удобнее наблюдать за избирательными участками.

Помимо этого, министр сообщил про еще одно нововведение — экспериментальный сервис по сбору подписей на «Госуслугах».

Качанов выразил надежду на то, что новыми технологиями в области развития избирательной системы продолжат пользоваться и в будущем.