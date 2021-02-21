От трескучих морозов до первой оттепели. Московский регион ждут перепады температуры на следующей неделе

Жителей московского региона в ближайшую неделю ждут стремительные изменения температурного фона и очень серьезные колебания атмосферного давления. Прогноз для «360» представил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 22 февраля, столичный регион будет по-прежнему находиться в зоне влияния фронтальной системы, однако ее начнет поджимать арктический антициклон. Значит, снег пойдет на убыль и станет локальным явлением.

Температура днем будет колебаться от -10 до -15 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут четырех-девяти метров в секунду.

«К исходу понедельника погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут крепчать», — предупредил синоптик.

Поэтому к вечеру 22 февраля столбик термометра покажет уже -15…-20 градусов.

Но это только начало, поскольку День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным Евгений Тишковец метеоролог.

Будет малооблачная, тихая и бесснежная погода. Это на фоне холодной северо-восточной тяги ветров приведет к сильному понижению температуры. В Москве ударят трескучие морозы до -25…-27 градусов, в области прогнозируется до -25…-30. Ветер северо-восточный, с порывами до одного-шести метров в секунду.

«Однако и это похолодание будет непродолжительным, поскольку начиная со среды и далее остаток недели пройдет под знаком усиления циклонической деятельности Северной Атлантики. Поэтому потоки сменятся с холодных северных на западно-восточный перенос», — рассказал Тишковец.

Холод будет отступать. К следующим выходным погода приблизится к околонулевым отметкам, может быть даже слабая оттепель. Снег начнет переходить в мокрый снег, местами пройдет небольшой дождь.

При таких резких колебаниях температуры от сегодняшнего дня до конца следующей недели показания барометров будут прыгать на 5-10 миллиметров в сутки. А это тоже «барическая пила», которая негативно скажется на метеозависимых и на вполне здоровых людях, добавил метеоролог.