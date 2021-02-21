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    21 февраля 2021, 16:20

    От трескучих морозов до первой оттепели. Московский регион ждут перепады температуры на следующей неделе

    Алена Макаренко, Татьяна Майорова

    Жителей московского региона в ближайшую неделю ждут стремительные изменения температурного фона и очень серьезные колебания атмосферного давления. Прогноз для «360» представил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    От трескучих морозов до первой оттепели. Московский регион ждут перепады температуры на следующей неделе

    В понедельник, 22 февраля, столичный регион будет по-прежнему находиться в зоне влияния фронтальной системы, однако ее начнет поджимать арктический антициклон. Значит, снег пойдет на убыль и станет локальным явлением.

    Температура днем будет колебаться от -10 до -15 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут четырех-девяти метров в секунду.

    «К исходу понедельника погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут крепчать», — предупредил синоптик.

    Поэтому к вечеру 22 февраля столбик термометра покажет уже -15…-20 градусов.

    Но это только начало, поскольку День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным

    Евгений Тишковецметеоролог.

    Будет малооблачная, тихая и бесснежная погода. Это на фоне холодной северо-восточной тяги ветров приведет к сильному понижению температуры. В Москве ударят трескучие морозы до -25…-27 градусов, в области прогнозируется до -25…-30. Ветер северо-восточный, с порывами до одного-шести метров в секунду.

    «Однако и это похолодание будет непродолжительным, поскольку начиная со среды и далее остаток недели пройдет под знаком усиления циклонической деятельности Северной Атлантики. Поэтому потоки сменятся с холодных северных на западно-восточный перенос», — рассказал Тишковец.

    Холод будет отступать. К следующим выходным погода приблизится к околонулевым отметкам, может быть даже слабая оттепель. Снег начнет переходить в мокрый снег, местами пройдет небольшой дождь.

    При таких резких колебаниях температуры от сегодняшнего дня до конца следующей недели показания барометров будут прыгать на 5-10 миллиметров в сутки. А это тоже «барическая пила», которая негативно скажется на метеозависимых и на вполне здоровых людях, добавил метеоролог.