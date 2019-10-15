Зампред правительства России Татьяна Голикова, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и президент Сбербанка Герман Греф стали наставниками конкурса «Лидеры России — 2020». Именно они помогут обучить необходимым навыкам будущих управленцев страны.

Начался прием заявок на конкурс «Лидеры России — 2020» Подробнее

Весь список наставников весьма внушительный. В него вошли губернаторы различных областей, например, глава Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также на сайте можно увидеть мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, победители конкурса смогут целый год получать личные консультации министров и руководителей больших и успешных компаний. В частности, министра обороны России Сергея Шойгу или президента Boeing Сергея Кравченко.

Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже стал одним из наставников. После начала конкурса он опубликовал пост в Instagram, где призвал побороться за звание «Лидера России».

Конкурс стартовал 15 октября. Показать свои лидерские качества могут все желающие, пройдя регистрацию на официальном сайте проекта. Новые управленцы смогут не только почерпнуть опыт успешных госруководителей и бизнесменов, но и получить один миллион рублей.

Прием заявок продлится до 27 октября, а затем конкурсантов ждет два этапа отбора и суперфинал, который состоится весной 2020 года.