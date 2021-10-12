Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT слова главы японского правительства Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется на Курильские острова.

«От того, что он говорит, суверенитет не распространяется», — заметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Курилы являются суверенной территорией России. По его словам, острова хорошо защищены и не могут быть возвращены Японии. Цеков напомнил, что решение по этим территориям было принято после завершения Второй мировой войны.

«Япония заинтересована в мирном договоре и урегулировании отношений с Россией не меньше, чем Россия. Даже в гораздо большей степени», — добавил член Совфеда.