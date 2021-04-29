«Может, и загрызли бы»: родители рассказали о спасении школьников от собак в Бирске

Дети, которых стая бродячих собак загнала на дерево в Бирске, учатся во втором классе. Оказать сопротивление псам самостоятельно у них навряд ли получилось бы. Мать одного из школьников в беседе с «360» заявила, что собирается жаловаться в администрацию. По мнению женщины, ребят могли и загрызть, если бы рядом не оказалось дерева.

«Конечно, я буду жаловаться. А если бы им некуда было забраться. Их бы и сожрали. Там крупные собаки. Сейчас сын дома. Отпускать гулять страшно. У нас тут стаи по семь собак бегают. Не знаю, что на них подействовало. Может, голодные. А может быть, и весна» — пожаловалась женщина.

Мама другого ученика настроена менее категорично. По ее словам, раньше у них в городе собаки на нападали ни на взрослых, ни на детей. Жаловаться она не собирается.

«Администрация быстро отреагировала. Посетили школу. Дети не пострадали. Ну, посидели на дереве минут двадцать. Меня там не было, я точно не могу сказать, что именно там произошло. А про собак. Я против того, чтобы их усыпляли. Лучше сделать приют. Я против убийств», — подчеркнула она.

Учитель ОБЖ Алексей Яшков, который отогнал псов, рассказал, что просто оказался в нужное время в нужном месте.

«Вышел из школы, а мне говорят, там дети на дереве сидят. Я подбежал и отогнал. Собак было штук пять. Но они не были агрессивные. Как бы я бы их отогнал, если бы они были агрессивные. Никого не укусили, но дети испугались. Но собаки просто сидели под деревом, они на кого не кидались, не лаяли», — отметил он.

По словам учителя, с таким он сталкивается впервые. До этого у них собаки никогда не бегали на территории школы.