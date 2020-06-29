Путин посмертно наградил погибшего от рака волонтера

19-летняя студентка Карсунского медколледжа Светлана Анурьева была активной девушкой и принимала участие в волонтерском проекте «Мы вместе». Она развозила продукты одиноким пожилым людям и сама отработала 30 заявок. В конце мая девушка не смогла справиться со смертельной болезнью и скончалась от рака. Анурьева вступила в ряды медицинских волонтеров 1 февраля 2019 года. Она была обладательницей губернаторской стипендии за успехи в учебе. Девушка была на последнем курсе и шла на красный диплом.

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно за «самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией». Соответствующий указ был подписан президентом и опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин по видеосвязи поговорил с волонтерами, которые помогают бороться с пандемией. Он рассказал, что эпидемия отступает, а это значит, что тем, кто трудится на добровольных началах, станет легче.