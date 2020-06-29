    29 июня 2020, 20:59

    Путин посмертно наградил погибшего от рака волонтера

    Мария Шагиахметова

    Юная волонтер Светлана Анурьева жила в селе Карсун Ульяновской области. Несмотря на последнюю стадию рака, девушка продолжала работать волонтером. Президент Владимир Путин наградил ее орденом посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.
    Путин посмертно наградил погибшего от рака волонтера

    19-летняя студентка Карсунского медколледжа Светлана Анурьева была активной девушкой и принимала участие в волонтерском проекте «Мы вместе». Она развозила продукты одиноким пожилым людям и сама отработала 30 заявок. В конце мая девушка не смогла справиться со смертельной болезнью и скончалась от рака. Анурьева вступила в ряды медицинских волонтеров 1 февраля 2019 года. Она была обладательницей губернаторской стипендии за успехи в учебе. Девушка была на последнем курсе и шла на красный диплом.

    Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно за «самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией». Соответствующий указ был подписан президентом и опубликован на сайте Кремля.

    Ранее Путин по видеосвязи поговорил с волонтерами, которые помогают бороться с пандемией. Он рассказал, что эпидемия отступает, а это значит, что тем, кто трудится на добровольных началах, станет легче.