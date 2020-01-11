От подгузников до лака для ногтей. Россияне не бросили онлайн-шопинг даже под бой курантов

Многие под бой курантов открывают шампанское, загадав заветное желание, а кто-то спешит залезть в интернет и сделать первую покупку в новом году. Ретейлеры изучили запросы и выяснили, что россияне заказывали в праздничную ночь.

Например, на Lamoda последним купленным товаром в 2019 году стала утепленная куртка, а после боя курантов пользовательница заказала лак для ногтей. Один из жителей Петербурга и вовсе оформил свой заказ ровно в 00:00.

«Тенденцию по совершению покупок в момент боя курантов мы наблюдаем на протяжении уже многих лет. Первую покупку совершил житель Санкт-Петербурга, который заказал „умную“ колонку», — рассказали ТАСС в пресс-службе компании «Связной».

А вот в Екатеринбурге в новом году решили позаботиться о здоровье. Местный житель в 00:00 часов купил на Ozon ортопедическую подушку и пульсометр. «За ним с отрывом на несколько минут последовал заказ из Москвы — в него вошли три вида протеинового печенья, уходовая косметика для лица и фитнес-трекер», — отметил ретейлер. В пресс-службе компании предположили, что покупки в новогоднюю ночь могут быть связаны с желанием россиян выполнить свои обещания в новом году.

«В числе самых популярных товаров, которые приобретали россияне после боя курантов с полуночи и до пяти утра 1 января, оказались подгузники, туши для ресниц, фитнес-браслеты, чехлы для телефонов и даже брюки», — подчеркнули в Wildberries.

Онлайн-ретейлер также отметил, что многие заказы были сделаны через мобильное приложение. Таким образом россияне могли выбирать товары прямо за праздничным столом.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что чаще всего россияне дарили на Рождество. Среди лидеров оказались символические подарки и сладости, пишет ИА Nation News.