Сельский женсовет спас мужчин от пьянства в Забайкалье
Женсовету Ульяновки (Забайкальский край) удалось ввести «сухой закон» на территории села, чтобы спасти местных мужчин от пьянства. Об этом сообщило ОТР.
По словам сельчанок, многие люди в Ульяновки спились и умерли, поскольку употребляли паленый алкоголь, которым торговали из-под полы.
«А оставшихся была у нас мечта сохранить, особенно молодых парней, которые остались», — поделилась местная жительница.
Активистки женсовета предложили запретить продавать контрафакт и их поддержали 60% жителей. В результате на территории Ульяновки полностью запретили продавать алкоголь.