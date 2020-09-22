Сельский женсовет спас мужчин от пьянства в Забайкалье

По словам сельчанок, многие люди в Ульяновки спились и умерли, поскольку употребляли паленый алкоголь, которым торговали из-под полы.

«А оставшихся была у нас мечта сохранить, особенно молодых парней, которые остались», — поделилась местная жительница.

Активистки женсовета предложили запретить продавать контрафакт и их поддержали 60% жителей. В результате на территории Ульяновки полностью запретили продавать алкоголь.