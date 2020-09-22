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    22 сентября 2020, 00:05

    Сельский женсовет спас мужчин от пьянства в Забайкалье

    Артур Блянихов

    Женсовету Ульяновки (Забайкальский край) удалось ввести «сухой закон» на территории села, чтобы спасти местных мужчин от пьянства. Об этом сообщило ОТР.

    По словам сельчанок, многие люди в Ульяновки спились и умерли, поскольку употребляли паленый алкоголь, которым торговали из-под полы.

    «А оставшихся была у нас мечта сохранить, особенно молодых парней, которые остались», — поделилась местная жительница.

    Активистки женсовета предложили запретить продавать контрафакт и их поддержали 60% жителей. В результате на территории Ульяновки полностью запретили продавать алкоголь.

    Новости SMI.FM