Эксклюзив 11 ноября 2022, 17:09 «От ответственности не избавит». Собчак столкнется с проблемами из-за Telegram-канала «Тушите свет» Адвокат Алешкин: Собчак не уйдет от ответственности как владелица канала «Тушите свет» РИА «Новости»

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Журналистке и телеведущей Ксении Собчак, как вероятной владелице Telegram-канала «Тушите свет», могут грозить материальные претензии со стороны главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом «360» сообщил адвокат Андрей Алешкин.

«За распространение клеветы несут ответственность сам клеветник и владелец ресурса, с помощью которого клевету распространили. Ответственность может быть не только уголовной, но и материальной», — отметил юрист.

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По словам Алешкина, необходимо разобраться в сути заключенного договора по сдаче в аренду канала.

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«Надо посмотреть, на каком основании и что является предметом договора по сдаче в аренду канала. Кто ответственен за контент, который там размещается. Касалась ли редакционная политика Собчак тех сообщений, которые публиковались на канале, или она отдала борозды правления. Возможно, она пересдала свой канал и дала возможность размещать там людям любую информацию без согласования», — пояснил адвокат.

Он предположил разные заявления со стороны Собчак, которые все равно не освободят ее от ответственности, как владелицу ресурса.

«Конечно, Собчак может сказать, что она не знала о размещении информации провокационного характера или давала запрет на эти действия. Но в любом случае это не избавит ее от гражданско-правовой ответственности: лицо, которое пострадало, имеет право предъявить материальные претензии к журналистке, как к владелице канала, который распространил порочащие сведения», — заключил Алешкин.

По данным СМИ, Telegram-канал «Тушите свет» принадлежит именно Ксении Собчак. Из-за публикаций в нем открыли дело о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Ранее сообщалось, что одного из администраторов канала, Тамерлана Бигаева, и его главного редактора Ариана Романовского арестовали по подозрению в вымогательстве денег у Чемезова.