Онищенко рассказал о впечатлениях от ныряния в прорубь

Также издание опубликовало видео, на котором Онищенко в желтом халате подходит к иордани, спускается в воду и крестится.

Депутат трижды погрузился с головой, затем вышел, накинул халат. «И спустя буквально несколько мгновений меня начинает согревать», — рассказал он.

Онищенко добавил, что окунается не только на Крещение, но и при любом удобном случае. Сейчас он «даже немного нарушил свою традицию».

«Никогда при -1 не окунаюсь — считаю, что этого не нужно делать. А вот когда минус 20, и ты опускаешься в воду, — это как раз то, что надо», — сказал депутат.

Онищенко отметил, что обряд омовения пришел из язычества, но «церковь с ним мирится, и они, в общем-то, друг друга дополняют».

Крещение отмечалось в воскресенье 19 января. В Центральной России из-за аномально теплой погоды многие озера и пруды растаяли. Онищенко нашел в Подмосковье водоем, на котором лед еще стоит.