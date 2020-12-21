Ученые подсказали, как избавиться от ненужных мыслей

Американские исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить как эффективнее освободить мозг от ненужных мыслей. В процессе они смогли наблюдать зарождение мысли и ее исчезновение.

Нейробиологи и психологи из Университета штата Колорадо в Боулдере и Техасского университета в Остине изучали мозговую активность на 60 добровольцах. Из помещали в аппарат МРТ и показывали картинки с лицами, фруктами и различными сценками. Испытуемых просили подумать об изображении в течение четырех секунд. В это время ученые видели, как в мозге формируется картина конкретной мысли — «сигнатура». Затем увиденное нужно было очистить, заменить или подавить другой мыслью.

По словам соавтора исследования профессора Мари Банич, во время опытов биологам удалось «увидеть паттерн мысли, а затем наблюдать, как она исчезает, когда человек удаляет ее».

Нейробиологи выяснили, что переключение на другую мысль, подавление и сознательная очистка увиденного имеют разные последствия.

«Если вы хотите быстро выбросить что-то из головы, используйте „очистить“ или „заменить“. Но если вы хотите при этом получить новую информацию, лучше всего подойдет „подавить“», — отметила профессор.