Общество 11 мая 2023, 10:51 От научных разработок до летной программы. Как пройдет фестиваль «Маевский взлет» 13 мая Фестиваль «Маевский взлет» пройдет на аэродроме МАИ 13 мая МАИ

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Молодежный научно-технический фестиваль «Маевский взлет» пройдет на учебно-авиационной базе Московского авиационного института — аэродроме МАИ «Алферьево» — 13 мая. Посетить его могут все желающие. Мероприятие будет интересно всем любителям авиации, рассказали организаторы.

Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 18:00. Вход на него сделали свободным. Для зрителей подготовили выставочную, научно-прикладную, спортивную, летную и музыкально-развлекательную программы.

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На главной сцене пройдут встречи с героями авиации и космоса, руководителями предприятий аэрокосмической индустрии.

Участники смогут познакомиться с экспозицией МАИ и предприятий авиакосмической отрасли. Для них представят научные разработки и образцы авиационной техники. В выставочной зоне организуют работу секций и мастер-классов.

Ракето- и авиамоделисты — спортсмены-профессионалы и любители в различных классах и категориях продемонстрируют свои умения в зоне полетов. На фестивале также состоится Кубок МАИ по ракетомоделированию.

У зрителей будет возможность увидеть демонстрационные полеты радиоуправляемых авиамоделей, запуски легкомоторных радиоуправляемых самолетов, электрических кордовых моделей и даже воздушный бой.

В летную программу включили выброску парашютистов с флагами, фигуры пилотажа на Як-52, пилотаж на АН-2, пилотаж на планере и пилотаж на «Авиатике».

Дополнительную информацию и инструкцию о том, как добраться до аэродрома МАИ, можно посмотреть здесь.