От личной неприязни до обрезания челки. Учителя вод Волгоградом отстранили за стрижку восьмикласснику

Как сообщила директор учебного заведения Лидия Авдощенко, это стало поводом для отстранения педагога и проведения служебной проверки. Она подчеркнула, что челка у 14-летнего подростка «свисала прямо на нос».

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«Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала. А потом он пошел на следующий урок, а потом домой», — сообщила она.

Директор заявила, что «под корень» волосы ему обстриг кто-то другой. Потому что в мусорном ведре позднее нашли волосы длиной «сантиметра на полтора».

Гульнара Мунтаева является классным руководителем класса, где учится подросток. Директор школы утверждает, что в этом классе учатся сложные с точки зрения успеваемости ученики. А вот педагога Авдощенко считает большим профессионалом, заботящимся о своих учениках. Она подчеркнула, что у педагога есть грамоты и награды.

Пострадавшего мальчика она охарактеризовала как тихого и спокойного. Он из многодетной семьи и никаких конфликтов у него ни с Мунтаевой, ни с другими детьми никогда не было. Тем не менее в отношении учительницы начата проверка. Но инцидент Авдощенко назвала исчерпанным, так как родители отказались от претензий в адрес учителя русского языка.