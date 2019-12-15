  • От личной неприязни до обрезания челки. Учителя вод Волгоградом отстранили за стрижку восьмикласснику

    15 декабря 2019, 22:27

    Наталья Жуковская

    Учитель русского языка Гульнара Мунтаева в школе № 2 города Палласовка по время урока отрезала челку восьмикласснику. Она это сделала якобы из неприязни, пишет РИА «Новости».
    От личной неприязни до обрезания челки. Учителя вод Волгоградом отстранили за стрижку восьмикласснику

    Как сообщила директор учебного заведения Лидия Авдощенко, это стало поводом для отстранения педагога и проведения служебной проверки. Она подчеркнула, что челка у 14-летнего подростка «свисала прямо на нос».

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    «Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала. А потом он пошел на следующий урок, а потом домой», — сообщила она.

    Директор заявила, что «под корень» волосы ему обстриг кто-то другой. Потому что в мусорном ведре позднее нашли волосы длиной «сантиметра на полтора».

    Гульнара Мунтаева является классным руководителем класса, где учится подросток. Директор школы утверждает, что в этом классе учатся сложные с точки зрения успеваемости ученики. А вот педагога Авдощенко считает большим профессионалом, заботящимся о своих учениках. Она подчеркнула, что у педагога есть грамоты и награды.

    Пострадавшего мальчика она охарактеризовала как тихого и спокойного. Он из многодетной семьи и никаких конфликтов у него ни с Мунтаевой, ни с другими детьми никогда не было. Тем не менее в отношении учительницы начата проверка. Но инцидент Авдощенко назвала исчерпанным, так как родители отказались от претензий в адрес учителя русского языка.