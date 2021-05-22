От Круглика до Трудовой Пчелы. Названы самые необычные российские улицы

Росреестр назвал необычные названия российских улиц, на которых находятся включенные за 2020 год объекты недвижимости. За прошлый год в список Росреестра были включены более одного миллиона сведений, сообщил ТАСС.

«Среди наименований улиц <...> есть настолько уникальные, что их нельзя встретить в других регионах страны. К таким можно отнести улицы Трудовая Пчела в Удмуртской Республике, Круглик в Ульяновской области, а также Укромный тупик в Алтайском крае», — рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты.

Также ведомство к необычным названиям отнесло — квартал Сиреневых туманов в Республике Калмыкия, Лунная и Звездная улицы в Тюменской области и Небесная улица в Липецкой области. Отдельного внимания стоит улица Ореховая, Чернешневая, Нектарная, Персиковая, Земляничная, Малиновая, Клубничная, Ягодная, Фиалковая, Ромашковая и Лесная.

Однако чаще всего в России улицы называют в честь известных и исторических личностей. Например, в стране есть новые улицы, названные в честь знаменитого борца за свободу Патриса Лумумбы, актрисы театра и кино Нины Руслановой и Героя Советского Союза Мусы Джалиля.