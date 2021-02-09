Россиян старше 60 лет поставили в приоритет по вакцинации от коронавируса

Жителей России в возрасте 60 лет и старше включили в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса. Минздрав внес соответствующие изменения в национальный календарь прививок.

Приказ о расширении категории приоритета первого уровня опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь к ней относятся граждане в возрасте от 60 лет и жители городов с численностью население от миллиона человек.

В приоритетную группу также внесли работников медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ. Относятся к ней те, кто проживает в учреждениях соцобслуживания, и страдающие хроническими заболеваниями лица.

Приоритетом второго уровня обладают работники транспортной, энергетической и сферы услуг. В эту группу включили правоохранителей и сотрудников пунктов пропусков через государственную границу. Причислили к ней вахтовиков, волонтеров и военнослужащих.

К третьей приоритетной группе относятся госслужащие, студенты колледжей и вузов и призывники.

Массовую вакцинацию от коронавируса в российских регионах начали 18 января по поручению президента РФ Владимира Путина.