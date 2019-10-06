От Клина до Волоколамска. Военные пройдут 85 километров в память о подвиге кремлевских курсантов

От деревни Никольское городского округа Клин до Волоколамска движется колонна солдат. Около 500 человек идут памятным маршем кремлевских курсантов. Это ежегодная акция, которую проводят в память подвига тех, кто в 1941 году оборонял подступы к Москве.

Полк Краснознаменного пехотного училища сутки шел до реки Ламы, и там, в течение двух месяцев, бился с врагом. Условия похода для современных солдат, конечно, чуть легче — не так холодно, есть все обмундирование, но протяженность пути та же — 85 километров. На сутки у военных при себе сухой паек, запас белья и влаговетренной защиты. А еще — фонарь с тремя режимами освещения, специальные очки и спальный мешок. Вес рюкзака — 6 килограммов, плюс автомат Калашникова. С таким набором курсанты должны пройти марш-броском 85 километров.

Источник фото: телеканал «360»

К этому дню они готовились с марта: почти каждый день маршировали по пересеченной местности. И вот-вот начнется их поход по местам воинской славы. 33 часа пешком, с короткими перевалами — почти в тех же условиях, в которых приходилось воевать их сверстникам.

В 1941-м курсантский полк Краснознаменного пехотного училища за 36 часов дошел до рубежа на реке Лама. Два месяца эти воины, по сути, еще мальчишки, отражали атаки врага, участвовали в контрударе, и ни разу не отступили без приказа. Еще во время боев им присвоили звание «лейтенант».

«Мы отдаем дань воинской памяти, это мужественная закалка для любого офицера. Это будет трудно, мы готовились, проходили, по 20-30 километров тренировочных, ощущали на себе, что это непростое дело», — сказал Ярослав Коллин, курсант.

По дорогам через реки и болота они пронесут и стяг-копию боевого знамени тех курсантов. Ровно в 8 утра колонна начала шествие. Сейчас в Никольском 2 градуса, достаточно зябко, хотя, конечно, в 41-м было еще холоднее. Обещают мокрый снег. Идти ребятам по пересеченной местности, на некоторых участках — бегом.

Источник фото: телеканал «360»

От деревни Никольское через Истру и до Волоколамска. С остановками в памятных местах. Финальная точка — в селе Ярополец, у братской могилы курсантов. А копия знамени теперь станет переходящей - ее вручат тем, кто в следующем году решиться испытать себя и повторить этот марш-бросок.