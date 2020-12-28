От киногорода до авиафермы. Появилась карта необычных мест Подмосковья, которую может дополнить каждый

Город-призрак, авиаферма, необычные музеи — в Подмосковье много разных интересных мест, но многие из них знакомы только местным жителям. Теперь в регионе появилась карта, созданная Теlе2 в рамках проекта «Твой город», чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с такими достопримечательностями. Присоединиться и рассказать о своем месте может каждый желающий.

Киногород Piligrim Porto

В Химках находится уникальная площадка. Piligrim Porto построили в 2010 году как декорацию для сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Режиссер планировал, что она передаст атмосферу Европы XVIII века.

На территории расположены огромный фрегат, дом губернатора, гостиница и крепость. Кроме того, там стоят одинокий погост с виселицей и мрачный готический собор, которые погружают гостей в непередаваемую атмосферу прошлого.

Для посетителей подготовили и современные развлечения — гости могут зайти в комплекс для прохождения квестов, перекусить в кафе или приготовить мясо в BBQ-зоне с мангалами, закупиться в магазине, а также пострелять в тире из пневматического оружия.

Создай свою карту Подмосковья

В Подмосковье много разных интересных мест, но не все они известны большому количеству людей. Обычно про них знают местные жители, а гости региона даже не слышали, потому что путешествуют по стандартным туристическим маршрутам. Tele2 дает уникальную возможность жителям Подмосковья исправить ситуацию и принять участие в создании «другой» карты своего города.

На платформе «Твой город» каждый желающий сможет отметить важное для себя место — уютное кафе с ароматным кофе для воскресного завтрака, место первого знакомства со своей половинкой или локацию, откуда идеально наблюдать закат. В результате стандартный список достопримечательностей дополнится необычными местами, которые играют важную роль для местных жителей.

Поделиться историей, которая связывает с определенным местом, можно до 31 декабря. Участвовать могут абоненты не только Tele2, но и других операторов. Достаточно зарегистрироваться на сайте, отправить рассказ, пройти модерацию и дождаться сообщения с подтверждением публикации. Те, кто поделится рассказом в соцсетях, поборются за полезные подарки. Каждую неделю авторы пяти публикаций, которые наберут на карте больше всего лайков, получат стильные теплые худи и подписку на Wink.

Кроме того, истории, которые расскажут участники, лягут в основу сюжета роликов о Подмосковье. Пять городов с самыми активными жителями по результатам голосования станут главными героями мини-фильма, который поможет узнать Московскую область с новой стороны.

Музей Зои Космодемьянской

Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской открыли в деревне Петрищево 8 мая 2020 года, за день до годовщины 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник фото: телеканал «360»

Гости музея узнают подробности подвига юной героини, которая в ноябре 1941 года сожгла несколько занятых вражескими солдатами жилых домов. 18-летнюю девушку схватили через несколько дней и жестоко пытали, но она не выдала местонахождение ее отряда.

Источник фото: телеканал «360»

Авиаферма «Ясные зори»

В Луховицах существует необычная ферма. Там не только выращивают скот, но и учат гостей летать на легкомоторных самолетах или автожирах. Специально для этого на территории построили площадку для приема летательных аппаратов малой и сверхмалой авиации.

Посетители могут снять домик и провести на ферме несколько дней. Кроме авиации и общения с животными, гостей ждут зоны для рыбалки, спортзал, фитнес-зал, бассейн, сауна и зимний домик. Также там можно купить экологически чисты продукты, которые ферма изготавливает.

Источник фото: авиаферма «Ясные зори»