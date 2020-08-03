Полиция защитила ЛГБТ-активиста от ярославских десантников

В день празднования 90-летия ВДВ житель Ярославля Ярослав Сироткин вышел на улицу Кирова с радужным флагом и плакатом с надписью: «Геи тоже служат в ВДВ». Его акция привлекла внимание вэдэвэшников, но за ЛГБТ-активиста заступилась полиция.

Как сообщил портал «Ярославль-онлайн», несколько полицейских сразу заняли место около акционера. Вскоре к нему подошли несколько мужчин с флагом ВДВ, одетых в камуфляж и тельняшки. Они поинтересовались, понимает ли молодой человек, в каких целях они могут использовать его очки? Однако привести в исполнение свои намерения им помешала полиция.

«Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня. Откуда-то появились еще около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня. Двое полицейских, охранявших пикет, защищали меня собой. Но я успел получить три удара в живот и три удара по голове», — рассказал активист. Он отделался несколькими ушибами и царапинами.

Ярослав зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в полицию. В МВД уже допросили вэдэвэшников и других участников конфликта. Проводится проверка.

Сироткин уточнил, что не все подходившие к нему люди вели себя агрессивно. Один даже поддержал.

«Он сказал тем, кто на меня наезжал что-то типа: «Что вы к нему пристали, пусть выражает свое мнение» — сообщил активист.

В России 90-летие создания ВДВ отметили с учетом мер по противодействию коронавирусу. Празднования были не настолько масштабными, как могли бы.