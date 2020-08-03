Полиция защитила ЛГБТ-активиста от ярославских десантников
Как сообщил портал «Ярославль-онлайн», несколько полицейских сразу заняли место около акционера. Вскоре к нему подошли несколько мужчин с флагом ВДВ, одетых в камуфляж и тельняшки. Они поинтересовались, понимает ли молодой человек, в каких целях они могут использовать его очки? Однако привести в исполнение свои намерения им помешала полиция.
«Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня. Откуда-то появились еще около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня. Двое полицейских, охранявших пикет, защищали меня собой. Но я успел получить три удара в живот и три удара по голове», — рассказал активист. Он отделался несколькими ушибами и царапинами.
Ярослав зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в полицию. В МВД уже допросили вэдэвэшников и других участников конфликта. Проводится проверка.
Сироткин уточнил, что не все подходившие к нему люди вели себя агрессивно. Один даже поддержал.
«Он сказал тем, кто на меня наезжал что-то типа: «Что вы к нему пристали, пусть выражает свое мнение» — сообщил активист.
В России 90-летие создания ВДВ отметили с учетом мер по противодействию коронавирусу. Празднования были не настолько масштабными, как могли бы.