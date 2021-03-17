Мошенники стали дважды звонить россиянам от имени банков

Мошенники стали повторно звонить клиентам банков, представляясь сотрудниками службы безопасности. Эксперты считают, что второй разговор повышает шансы злоумышленников втереться в доверие потенциальной жертвы и выяснить необходимую информацию.

Сейчас мошенники стали все чаще повторно звонить людям, которых однажды не удалось обмануть. Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка и заявляют, что у клиента взломали личный кабинет мобильного оператора.

«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации SMS от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета», — пояснил «Известиям» начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В итоге мошенники получают доступ к функции переадресации сообщений человека. Два звонка от якобы разных организаций, но по одинаковой проблеме повышает доверие потенциальных жертв к злоумышленникам. Мошенникам становится легче втереться в доверие, когда он сообщает о предыдущем звонке и располагает необходимой информацией о человеке.