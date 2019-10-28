Возраст — не помеха ни спорту, ни песням, ни танцам. Активный пенсионер из Воскресенска Анатолий Махин всю жизнь занимается дзюдо и самбо. Он стал чемпионом мира и Европы по рукопашному бою среди ветеранов. А теперь он записался в хор и танцевальный клуб.

Источник фото: телеканал «360»

И все это в 73 года. Мужчина решил принять активное участие в программе «Долголетие в Подмосковье» и сразу оказался в окружении прекрасных дам-ровесниц. Ведь именно женщины, в основном, посещают эти занятия.

Анатолий Дмитриевич Махин любит, когда его называют просто Толян. Так повелось еще со времен его службы в милиции. Он подполковник в отставке. Первый раз пришел на занятия по танцам, которые регулярно проходят в воскресенском ДК.

Местные старожилы сразу же взяли Толяна в оборот, потому что дамы истосковались по мужскому вниманию. Ведь своих мужей танцевать сюда не затащишь.

«Мужья — лентяи. Лежат дома на диване и смотрят телевизор. Это безобразие. Мой говорит: „У тебя не все дома, что ты занимаешься танцами“. Правда, правда. А еще они боятся. Я говорю: „А тебе что не нравится, что я занимаюсь танцами?“ А он говорит: „А что в этом хорошего?“ А я очень люблю», — поделилась Ирина Кудряшова, пенсионерка.

И Анатолий Дмитриевич тоже полюбил. Так как считает, что это очень полезные нагрузки в серебряном возрасте.

Источник фото: телеканал «360»

«Танцы — это основа любого вида спорта. Координация, выносливость. Ну и ритмика, духовность», — сказал Анатолий Махин, пенсионер.

Из мужчин здесь только преподаватель - Никита Гаврилов. Между прочим, в его группе занимается и его мама, которой исполнился 81 год.

«Дело в том, что замечаний я получаю больше всех. И мне всегда предлагают прийти на следующий день со своими родителями», — шутит Галина Гаврилова, пенсионерка.

В общем, Анатолию будет здесь не скучно, это точно. Кстати, большую часть жизни — 50 с лишним лет — Махин занимался самбо и дзюдо. Как он шутит, у него даже фамилия соответствующая. У него дома есть все необходимое оборудование для тренировок, которые он проводит ежедневно.

Источник фото: телеканал «360»

Количество наград, медалей, грамот и кубков — просто не счесть. Чемпион мира по дзюдо в 2016 году, первые места на чемпионатах России и Европы. И даже призер соревнований в Америке.

У Анатолия Дмитриевича большая дружная семья. Жена, сын, который тоже служил в органах, и дочь, которая работает в сфере культуры.

«К сегодняшнему дню меня внучка уже сделала непорочным человеком. Я сразу в рай попаду, потому что я прадед. У меня внук еще не женат, а внучка уже мне три года назад родила правнука. И он сегодня растет богатырем», — подчеркнул Махин.

Источник фото: телеканал «360»

И даже такая большая семья, занятия борьбой, спортом не мешают Махину постигать новые горизонты. В 73 года ему захотелось лирики и душевных песен, и он пошел на хор.

Его, конечно, и тут не обделили вниманием. Уже через несколько минут схватили под ручку и повели, несмотря на женатое положение.