Психолог Наумова объяснила, как реагировать на агрессию от чужого ребенка

Если ребенок проявляет к вам агрессию, дерется, его нужно успокоить, взяв за руки и говоря с ним шепотом. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

В детском саду в Чувашии произошел случай, который произвел резонанс в интернете: ребенок бил воспитательницу руками и ногами, а женщина просто сидела и никак не отвечала.

«Сразу надо говорить с ребенком шепотом, стараемся взять его руки в свои, смотрим ему в глаза и говорим спокойно: „Что сейчас делает твоя правая рука?“, если замахивается правая рука. Берем ребенка за руки, стараемся не причинить ему боль, но в то же время удерживаем, чтобы он стабилизировался и понял, что все под контролем взрослого», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию ребенка, а говорить нужно шепотом и очень спокойно.