От бритья ног до стирки в фонтане. Топ-5 самых странных занятий людей в общественных местах

Жители Нью-Йорка сняли на видео женщину, которая занялась бритьем ног прямо в метро, пока ждала поезд. Инцидент произошел в утренний час пик. Но американка стала далеко не первым человеком, занявшимся гигиеническими процедурами в неподходящем для этого месте.

Таблоид The Sun опубликовал видео, на котором женщина бреет ногу, сидя на скамейке. Все бы ничего, но делала она это на одной из станций нью-йоркского метро. Рядом с женщиной сидели другие пассажиры. На занятие американки обратил внимание мужчина, но его процесс ничуть не удивил.

Похожий случай произошел еще три года назад в вагоне метро в Новосибирске. Там девушка уселась прямо на пол и стала удалять волосы на ногах с помощью восковых полосок. В это время ее подруга брила лицо в том же вагоне. Пользователи в один голос заявили, что девушки просто решили похайпиться. Пассажирки знали, что их обязательно снимут на видео и выложат в соцсетях.

В 2019 году сотрудники аэропорта в Сыктывкаре пожаловались на мужчину, который не первый год живет в аэропорту.

«Уборщицы из-за него страдают. Доводит их до слез, когда закрывается в туалете. Там он гадит, моется, стирает свою одежду, после себя оставляет огромные лужи. Постиранную одежду развешивает в зале ожидания. Когда делаешь замечание, начинает скандалить», — рассказывала работница кафетерия корреспонденту PG11.ru.

Мужчину не раз забирали из аэропорта судебные приставы, но он каждый раз возвращался с большими сумками своих вещей.

Довольно часто жители городов устраивают стирку в фонтанах. На главной площади Краснодара засняли голого мужчину, который отстирывал свои штаны.

Еще одного совершенно голого мужчину заметили на площади Орджоникидзе в Якутске. Жители города сначала сам искупался в фонтане, а затем принялся стирать в нем свои вещи.