Глуховский попросил наркологов оградить от бесов актера Певцова

Писатель Дмитрий Глуховский попросил наркологов оградить Дмитрия Певцова от бесов после его предложения ввести цензуру в искусстве. Актер ранее заявил о важности запретов и предложил создать специальную комиссию из юристов и религиозных функционеров разных конфессий.

Как сообщила «Газета.Ru», автор романа «Метро 2033» предположил, что Певцову нужна помощь.

«Думаю, что нужно в первую очередь ограждать от бесов лично Певцова. И дело это не цензоров, а наркологов», — сказал Глуховский.

Ранее Певцов в интервью радио «Говорит Москва» напомнил, что в советское время не выходили фильмы, спектакли или выставки «ниже пояса».

«Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники, „я так вижу“», — подчеркнул актер.

Он также посетовал на огромное количество «безумных, бесовских проектов», которые несут огромный вред. В том числе, будущим поколениям.

В мае стало известно, что режиссер Егор Баранов снимет фильм «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского. На производство картины выделят 700 миллионов рублей, еще 150 миллионов — на маркетинг. В прокате планируется собрать 1,5 миллиарда рублей. На большие экраны фильм может выйти в январе 2024 года.