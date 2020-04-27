В КоАП появятся штрафы за лай собак и шум от автосигнализации

В статью, которая предусматривает административную ответственность за действия, нарушающие тишину и покой с 23:00 до 7:00 местного времени, добавили возможность бездействия при совершении данного правонарушения.

Под этот пункт подпадут хозяева собак, если животное ночью будет громко выть или лаять и тем самым беспокоить соседей.

Также предлагается штрафовать автомобилистов, в машинах которых неоднократно сработала сигнализация, а владелец авто не стал ее выключать.

При этом саму систему штрафов, закрепленную в действующем КоАП, пересматривать не планируют, чтобы избежать роста административной нагрузки на граждан и бизнес.