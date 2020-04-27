    27 апреля 2020, 02:36

    В КоАП появятся штрафы за лай собак и шум от автосигнализации

    Кирилл Фролов

    В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают ввести ответственность за бездействие при нарушении тишины в ночное время. Такие положения содержатся в проекте, составленном Минюстом России.
    В КоАП появятся штрафы за лай собак и шум от автосигнализации

    В статью, которая предусматривает административную ответственность за действия, нарушающие тишину и покой с 23:00 до 7:00 местного времени, добавили возможность бездействия при совершении данного правонарушения.

    Под этот пункт подпадут хозяева собак, если животное ночью будет громко выть или лаять и тем самым беспокоить соседей.

    Также предлагается штрафовать автомобилистов, в машинах которых неоднократно сработала сигнализация, а владелец авто не стал ее выключать.

    При этом саму систему штрафов, закрепленную в действующем КоАП, пересматривать не планируют, чтобы избежать роста административной нагрузки на граждан и бизнес.