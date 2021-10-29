Россиянам напомнили о выплате на детей от 8 до 16 лет

Родители-одиночки могут получить в ноябре выплату на ребенка от восьми до 16 лет. В среднем сумма составляет порядка семи тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания», — уточнили в ПФР.

Для расчета ежемесячного дохода необходимо разделить годовой доход семьи на 12 месяцев, а также на число ее членов. В качестве примера на сайте привели семью из трех человек, живущую в Хабаровске. За год доход такой семьи составил 480 тысяч рублей, а среднедушевой доход получился 13 333 рубля. Так как сумма ниже прожиточного минимума в городе, семья имеет право на выплату.

Для получения выплаты нужно подать электронное заявление через госуслуги или обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Рассмотрение заявления займет 10 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок может увеличиться до 30 рабочих дней.